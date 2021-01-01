Ardahan dondu; Göle eksi 25'i gördü



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da kar yağışının ara vermesiyle birlikte soğuk hava etkili olmaya başladı. Soğukların her geçen gün şiddetini artırdığı Ardahan'ın Göle ilçesinde, termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken, kentte nehir ve göller dondu, buz sarkıtları oluştu.

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 25, kent merkezinde ise sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle donan araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı. Nehir ve göllerin donduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, kısıtlamadan muaf tutulanların dışında kimsenin olmadığı kentte, caddeler boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olanlar ise soğuk havada atkı ve bere takarak, işe gitmeye çalıştı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2021-01-01 12:08:53



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