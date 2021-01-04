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Ardahanlı çocukların kızak keyfi 

DHA

Ardahanlı çocukların kızak keyfi 


Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'da etkili olan kar yağışının sonrasında kızak ve poşetlerini alan çocuklar kayak pistine çevirdikleri tepeden kayarak doyasıya eğlendi.
Ardahan'ın Karagöl Mahallesinde oturan çocuklar büyülerinin de yardımı ile kayak pistine çevirdikleri tepeden kızak ve poşetlerle kayarak karın keyfini doyasıya çıkarıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalarda saat 13.00 ila 16.00 arasında dışarı çıkabilen çocuklar bu saatleri, kışın en büyük eğlencesi olan kızakla kayarak geçiriyor. Kışın soğuğuna aldırış etmeyen çocuklar, zaman zaman buzda dengelerini kaybedip düşseler de kalkıp tepeye tekrar çıkarak kızağa binip aşağıya doğru kendilerini bırakıyor. Kızağı olmayan çocuklar ise çareyi poşetin üstüne oturarak kaymakta buldu. Gün boyu kayarak doyasıya eğlenen çocukların sevinci görülmeye değerdi. 
Torunlarıyla birlikte tepeden kayarak onlar gibi eğlenen Binali Biçer (65) ise, kendi yapmış olduğu posof kızağıyla kayarak çocuklarla birlikte mahalleyi adeta bir kayak pistine çevirdiklerini söyledi.
    
DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-01-04 09:12:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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