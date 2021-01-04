Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Milli Piyango İdaresi tarafından basılan yılbaşı biletlerindeki Çıldır Gölü resmi üzerinde bulunan “Çıldır Gölü Kars” yazısına tepki gösterdi.

Bu yıl bastırmış olduğu yılbaşı biletlerinde Çıldır Gölü'ne de yer veren Milli Piyango İdaresinin Çıldır Gölü resmi üzerindeki “Çıldır Gölü Kars” ibaresi Ardahan’da birçok kesimden tepki görürken, en şiddetli tepki Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’ndan geldi. Azizoğlu, bunun son derece nahoş bir burum olduğunu belirterek, “Milli Piyango İdaresinin 31 Ocak tarihli çekilişinde Çıldır Gölü resmi kullanılmıştır. Bu kullanılan resmin altına “Çıldır Gölü Kars” diye yazılmıştır. Yüzde 52'si Ardahan’a ait olan, idare yapısındaki yönetim Çıldır Belediyesine ait olan Çıldır Gölüne Kars yazılması bizleri ziyadesi ile üzmüştür. Bunu şiddetle protesto ediyor, şiddetle karşı çıkıyoruz. Çıldır Gölü Ardahan’ındır. Gerek Doğu Ekspresi olsun, gerek düzenlenen turlar olsun algı yapılarak Kars tarafında bırakılıyor ve Çıldır tarafına, Ardahan tarafına geçilmiyor. Oysaki daha önce de belirttiğim gibi Çıldır Gölü'nün yüzde 52'si Ardahan’a aittir. Bu yanlış algının ortadan kalkması, gelen turistlerin de Ardahan tarafına geçmesi kesinlikle elzem bir durumdur. Zaten işletmelere baktığınız vakit işletmelerin çoğunluğu Çıldır tarafında, yani Ardahan tarafındadır. İşte bu bilette olduğu gibi yazılan bu tür yazılarla bunlar göz ardı edilmektedir. Nasip olursa Çıldır merkez ve Şeytan Kalesi Seyir Terası ile bu turları buraya getireceğiz. Dolayısıyla bu yanlışlığın acilen düzeltilmesi talep ediyoruz. Düzeltilmediği takdirde yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.

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