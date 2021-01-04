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Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir: "9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü ve altına Kars yazılması Ardahanlıları üzmüştür"

İHA

Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir: "9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü ve altına Kars yazılması Ardahanlıları üzmüştür"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Milli Piyango İdaresince 9 Ocak'ta çekilişi yapılacak bilette yer alan Çıldır Gölü Kars ibaresinin düzeltilmesini istedi.
Milli Piyango'nun 9 Ocak tarihli çekiliş kuponunda Çıldır Gölü'nün Kars il sınırları içerisinde gösterilmesi Ardahanlılar tarafından tepkiyle karşılandı. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle Çıldır Gölü'nün Şenlik bölgesinde bir araya gelen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada 9 Ocakta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü'nün Kars'ın gibi gösterilmesinin Ardahanlıları üzdüğünü söyledi. Bunun bir hata olduğunu, basın aracılığıyla hatandan dönülmesini istediklerini belirten Demir, "9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü ve altına Kars yazılması bizleri üzdü. Ardahanlıları üzen bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Çıldır Gölü yazıpta altına Kars yazmak Milli Piyango İdaresinin hatalı bir davranışıdır. Bunu bir hata olarak görüyor ve Ardahanlıları üzen bu olayın düzeltilmesini istiyoruz. Çıldır Gölü ve Çıldır ilçesi de Ardahan coğrafyası içerisindedir. Bir kısmı Kars’ın coğrafi sınırıyla ilintilidir ama Çıldır ilçesi ve Çıldır Gölü bizim kontrolümüzdedir" ifadelerini kullandı.
Başkan Demir, ’’Biz Ardahanlılar olarak 81 vilayetimizi de seviyoruz ve bugüne kadar da Kars, Iğdır, Ardahan ayrımını da yapmadık. Ancak bugün buradaki basın açıklamamıza vesile olan köklü kuruluş Milli Piyango İdaresidir. Milli Piyango'nun kurumsal hafızası böyle bir hatayı yapmaması lazımdı. 9 Ocak 2021 yılında çekilecek olan Milli Piyango çekilişinde şanlı, şerefli Çıldır ilçemiz ve onun çok güzel gölü Kars sınırları içerisinde gösterilmiş. Biz Ardahanlılar olarak Milli Piyango İdaresine Ardahanlıları üzen bu büyük hatadan, yanılgısından geri dönmesini ve telafi edecek bir organizasyonu yapmalarını rica ediyoruz’’ şeklinde konuştu.
Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da söz konusu ibarenin düzeltilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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