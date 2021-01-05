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Ardahan buz tuttu; yiyecek için köye inen domuz sürüsü, kurt ve tilki görüntülendi

DHA

Ardahan buz tuttu; yiyecek için köye inen domuz sürüsü, kurt ve tilki görüntülendi


Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar inen domuz sürüsü, kurtlar ve tilki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 
Yoğun kar yağışının ardından yaşanan sis ve şiddetli soğuklar kent merkezinde olduğu gibi doğadaki yaşamı da olumsuz yönde etkliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan kent merkezinde ağaçlar başta olmak üzere demir aksamlar kırağı tutarken doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, tilki ve yaban domuzları ise Göle ilçe merkezi ve köylere kadar indiği belirtildi. Göle-Kars Yolu Demirkapı köyü mevkiinde otomobili ile giden Poyraz Durak karşısına çıkan domuz sürüsünü cep telefonuyla görüntüledi. 
Yine Göle ilçe merkezine yakın olan Çakırüzüm-Mozaret yolunun Acısu mevkiinde 3 kurt ile bir tilkinin de yiyecek araması cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLİ
2021-01-05 13:50:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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