Buz tutan Çıldır Gölü'nde sürat pateni antrenmanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buz tutan Çıldır Gölü'nde sürat pateni antrenmanı

DHA

Buz tutan Çıldır Gölü'nde sürat pateni antrenmanı


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kısa kulvar (short track) sürat pateni takımı, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde antrenman yaptı.
Göle'den Çıldır ilçesine, sabah saatlerinde minibüsle gelen kısa kulvar sürat pateni takımı, antrenörler Leyla Yılmaz eşliğinde, Çıldır Gölü'nde antrenman yaptı. Çevredekilerin de merakla izlediği 15 sporcunun çalışmasını; Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar da takip etti. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, yapılan antrenmanda sporcular, ısınma hareketlerinin ardından buza çıkıp, çalışmalarını sürdürdü. 124 bin metrekarelik doğal buz pistinde bir araya gelen sporcuların antrenmanı 30 dakika sürdü. 
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BUZ PİSTİ'
Kaymakam Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nün sadece Ardahan ve Çıldır bölgesi için değil Türkiye'nin önemli turizm potansiyelini barındırdığını söyledi. Gölün ve bölgenin tanıtımı için donan yüzeyde doğal buz pateni pisti oluşturduklarını kaydeden Taş, "Türkiye'de benzeri olmayan bir manzara ve ortam bizde mevcut. Türkiye'nin en büyük buz pisti üstündeyiz. Bu manzarayı ve ortamı görmek isteyenleri ilçemize bekliyoruz. Çıldır Gölü her mevsim başka bir güzel. Biz de bugün sporcularımızla bunu yaşamak istedik" diye konuştu.
Belediye Başkanı Azizoğlu da Çıldır Gölü'nün muhteşem manzara sunduğunu söyledi. Azizoğlu, "Bu manzarayı bizzat görmek ve yaşamak lazım. Bugünkü etkinliğimiz de gölün tanıtımı için son derece önemli" dedi.
Buz pateni hocası Leyla Yılmaz da Çıldır Gölü'nün kendilerine çok büyük imkan sunduğunu belirterek, "Şu an sınırsız bir buz üstündeyiz. Doyumsuz manzara. Çocuklar doyasıya eğlendi. Böyle sınırsız bir buzda buz pateni yapmak harika bir duydu. Buz salonumuz olmadığı için çalışmalarımı salonlarda tekerli patenlerle yapıyorduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Deniz BAŞLİ
2021-01-06 16:22:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıldır Gölü'nde buz pateni keyfi
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nde buz pateni keyfi
Jandarma soğuklardan etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma soğuklardan etkilenen sokak hayvanlarını ...
Ardahan buz tuttu; yiyecek için köye inen domuz sürüsü, kurt ve tilki görüntülendi
YEREL HABERLER Ardahan buz tuttu; yiyecek için köye inen domuz ...
Soğuktan saçları, kirpikleri ve kaşları dondu
YEREL HABERLER Soğuktan saçları, kirpikleri ve kaşları dondu
Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde 'aşık' oynadılar
YEREL HABERLER Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde 'aşık' oynadılar
Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir: "9 Ocak'ta çekilişi yapılacak olan Milli Piyango biletinde Çıldır Gölü ve altına Kars yazılması Ardahanlıları üzmüştür"
YEREL HABERLER Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi Ardahan ...
Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki
YEREL HABERLER Başkan Azizoğlu'ndan Milli Piyango İdaresine tepki
Soğuk havaya rağmen çocukların kızak keyfi
YEREL HABERLER Soğuk havaya rağmen çocukların kızak keyfi
Ardahanlı çocukların kızak keyfi 
YEREL HABERLER Ardahanlı çocukların kızak keyfi 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X