Çıldır Gölü'nde buz pateni keyfi

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır'da buluşan çocuklar, buz pateni yaparak gönüllerince eğlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, çocuklar donan gölde gönüllerince eğlenerek buz pateni keyfini yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli shorttrack (buz pateni) antrenörü Leyla Yılmaz öncülüğünde 15 sporcunun, yüzeyi cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan göl üzerinde 30 dakikalık paten gösterisi ilgiyle izlendi.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Türkiye'nin en büyük doğal buz pistine sahip olduklarını söyleyerek, "Türkiye ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir ortam. Bu göl sadece Ardahan ve Çıldır için değil, Türkiye için de önemli bir turizm potansiyelini barındırıyor" dedi.

Bölgenin tanıtımı için göl üzerinde doğal buz pateni pisti oluşturduklarını ifade eden Taş, "Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinin üzerindeyiz şu anda. Eşi benzeri olmayan bir manzara ve ortam mevcut. Bu manzarayı ve ortamı görmek isteyenleri ilçemize bekliyoruz. Çıldır Gölü her mevsim başka güzel. Biz de bugün sporcularımızla bunu yaşamak istedik" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise Çıldır Gölü'nün muhteşem bir manzara sunduğunu anlatarak, "Bu manzarayı bizzat görmek ve yaşamak lazım. Bugün yapılan etkinliğimiz de gölün tanıtımı için son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Buz pateni antrenörü Leyla Yılmaz da, "Muhteşem bir görüntü var. Sonsuza kadar kayabilirler. Bu yıl karın az olmasından dolayı buz o kadar şeffaf ve güzel ki altında yaşayan tüm canlılar gözüküyor. Biz de bunun tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Umarım bu güzelliği görmeye gelirler" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinde bir araya gelen çocuklar, paten yaparak gönüllerince eğlendi. Buz üstünde dakikalarca patenle kayan çocuklar, "İnanılmaz bir göl ve burada olmak çok güzel. Doyulmaz anlar yaşadık" dedi.

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