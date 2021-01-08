Deniz Başlı'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Gazetecilerin zor şartlar altında görev yaptığına değinen Başlı, "Gazeteciler zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içerisinde bir taraftan gelişen olaylar karşısında toplumu bilgilendirirken bir taraftan da halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler" dedi.

Başlı, Türkiye'de Gazetecilerin özlük haklarının iyileştirilmesinin simgesi olan 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğü giren 212 sayılı kanunun, Gazeteciler için önemli bir mana taşıdığını belirti. Gazeteciliğin fedakarlık isteyen, zahmetli bir görev olduğunu dile getiren Başlı, "Yerel ve ulusal basınımız da, ilimizde olan gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi yaparak, ilimizin kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenmektedirler. Basın mensupları, görevlerini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişilerin temel hak ve hürriyetlerine saygılı olmalı ve meslek etiğini her şeyin üzerinde tutmalıdırlar. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın mensupları için yol gösterici değerler olmalıdır." dedi.

Başlı, “Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa eden gazetecilere ve tüm basın çalışanlarına başarılar ve esenlikler diliyorum.Demokrasinin vazgeçilmez bir gereği ve teminatı olan çok sesli basının değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

10 OCAK’IN TARİHÇESİ

5953 sayılı basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa, 10 Ocak 1961 tarihli 212 sayılı yasa ile getirilen değişikliklerle basın sektöründe çalışanların özlük haklarında çok önemli kazanımlar sağladı. Bu kazanımlar, dönemin Türkiye Gazeteciler Sendikası ve basın örgütleri tarafından ‘bayram’ olarak kabul edildi.

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