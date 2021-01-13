Hâkim ve savcılardan adliyede kan bağışı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile savcı ve hakimler, Ardahan adliyesinde Kızılay’ın kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.

Ardahan Adliyesi’nde görevli hakim ve savcılar Kızılay’a kan bağışında bulundu. Hakim ve savcılar, vatandaşların da kan bağışı yapmalarını istedi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, ’’Pandemi sürecinde canla başla çalışan Kızılay yetkililerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu verdiğimiz kanlar ihtiyaç sahiplerine ve hastalara şifa olur. Bu süreçte bağış yapmak da büyük cesaret, çünkü herkes korona dan korkuyor. Ona rağmen burada gelip Türk Kızılay’ına bağış yapmak ve destek olmak bir ayrıcalıktır. İnşallah ihtiyaç sahiplerine ulaşarak şifa olur" şeklinde konuştu.

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