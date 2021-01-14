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Kaymakam, polisler ve gençlerle doğaya yem bıraktı

DHA

Kaymakam, polisler ve gençlerle doğaya yem bıraktı


Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'ın Hanak İlçe Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi ve polisler gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri ve gönüllülerle yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Kaymakam Ekşi, "Yaban hayat çok önemli. Buna herkesin sahip çıkması gerek" dedi.
İki hafta önce etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Hanak ilçesinde soğuklar yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için mesire alanları ve Yümbüken köyü kırsalına giden Kaymakam Osman Oğuz Ekşi ile beraberindekiler doğaya et, ekmek ve buğday bıraktı. Bu faaliyetleri belirli aralıklarla yapacaklarını hatırlatan Ekşi, "Yaban hayat çok önemli. Buna herkesin sahip çıkması gerek. Kış hayatının sertleşmesi ile yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Biz de `İyilik ağacı´ projesi kapsamında bölgeye yiyecek ve yem bıraktık. Buradaki amaç yaban hayatın korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır" diye konuştu.
Hanak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökmen Aslankılıç ise "Bakanlığımızın 'İyilik ağacı' projesi kapsamında yaban hayvanlarını yemleme çalışması yaptık. Kaymakamlık, İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Spor Müdürlüğü ve gönüllü gençlerimizle projeyi gerçekleştirdik. Yaptığımız bu çalışmaya katılmak isteyen herkes bizlere eşlik edebilir" dedi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-01-14 08:32:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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