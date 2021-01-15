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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu illeri, kar yağışıyla bembeyaz oldu

DHA

Doğu illeri, kar yağışıyla bembeyaz oldu


Deniz BAŞLIMuhammed Sami MARAL/ARDAHANMUŞ, (DHA)METEOROLOJİ tarafından uyarısı yapılan kar, Doğu'da kentleri beyaza bürüdü. Gece başlayan kar yağışı, Ağrı, Ardahan, Kars ve Muş'ta etkili oldu. Ulaşımı etkileyen kar yağışının ardından yollarda temizlik ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. 
Ağrı'da uzun zaman sonra kar yağışı, kent merkezinde etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar araçlarını temizledi. Bazı kişilerin ise ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlediği görüldü. Belediye ve Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. 
EKİPLERİN 'KAR' MESAİSİ
Ardahan'da ise kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi ile ArdahanPosofTürkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde kar ve tipi etkili olurken, yetkililer tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerden dikkatli olmalarını istiyor.
KARS'TA UZUN SÜRE SONRA KAR 
Kars'a da uzun zaman sonra kar yağdı. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağışla merkez, beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkanlar, kar fotoğrafları çekti. Bölge halkı, günlerdir beklenen karın yağdığını söyledi. 
MUŞ'TAKİ 86 KÖY YOLUNDA ULAŞIM ENGELİ
Muş'ta ise sağanak sonrası etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu, ulaşıma kapandı. Şehir merkezini beyaza bürüyen kar, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan sürücüler, trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, iş yerlerini açmaya çalışan esnaf ise kapı önlerinde biriken karı temizledi. Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve kaldırımlarla kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolunda karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 30, Malazgirt'te 19, Varto'da 25, Korkut'ta 11, Hasköy'de 1 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI-Muhammed Sami MARAL
2021-01-15 11:48:20

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