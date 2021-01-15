Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar



Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)ARDAHAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, Ardahan'ın Hanak ilçesinde sit alanı kapsamında olan Köroğlu Kalesi mevkisinde, iki kişinin izinsiz kazı yaptığı belirlendi. Bu kişilerin ele geçirdikleri tarihi nitelikteki malzemeleri, 200 bin TL'ye satmak amacıyla müşteri arayışı içerisinde oldukları bilgisi alındı. Hanak Cumhuriyet Savcılığı´ndan alınan izin sonrası şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 551 adet Demir Çağı dönemine ait tarihi obsidyen parçası, 134 adet Orta Çağ dönemine ait seramik parçası, 46 adet Demir Çağ dönemine ait boncuk, 25 adet tarihi obje, 2 adet sikke, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca mermisi ve 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-01-15 16:10:31



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