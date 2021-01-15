Ardahan’da kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan’da kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. ArdahanArtvin ve ArdahanPosof karayollarında etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ArdahanPosof karayolunda görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler ArdahanArtvin karayolu Sahara Geçidi ile ArdahanPosof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.

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