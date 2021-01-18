Eşinin burnunu kıran Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı tutuklandı



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)GELECEK Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak (39), eşini sürekli darbettiği ve burnunu kırdığı iddiası ile gözaltına alındı. Toprak, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na giden Züleyha Toprak, eşi Celil Toprak'ın kendisini sürekli dövdüğü, dün öğle saatlerinde çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla kendisini darbettiği ve bu sırada burnunun kırıldığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu. Züleyha Toprak'ın şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Celil Toprak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürülüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 çocuk babası Celil Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-01-18 09:58:37



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