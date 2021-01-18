Ardahan´da kar ve tipi etkili oldu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Tipi nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçiti'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlandı. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-01-18 17:28:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.