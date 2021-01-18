Ardahan´da kar ve tipi etkili oldu



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Tipi nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçiti'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlandı. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-01-18 17:28:02



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