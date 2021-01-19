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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban hayvanları unutulmadı

İHA

Yaban hayvanları unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına devam ediyor. Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı başladığı andan itibaren düzenli olarak yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları yapıyor. Hava şartlarının sert olmasından dolayı kar altında gıda bulmakta zorlanan kurt, tilki gibi etçil yırtıcılar için tavuk eti, karaca gibi memeliler için ot, kanatlılar için de buğday doğaya bırakıldı.
Bu sayede yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında beslenme sorununu çözmenin yanı sıra, yerleşim yerlerine inmelerini önleyerek olası çatışmaların önüne geçilmiş oluyor. Bu kapsamda son yemleme çalışmaları, Uzunova Devlet Avlağı içerisinde gerçekleştirildi. Toplamda 210 kilo tavuk eti ve 100 kilo buğday doğaya bırakıldı. Çalışmalarda farkındalık oluşturmak adına gönüllü STK’lar ve kurum personelleri ile yemleme çalışmaları sürdürülüyor.
Yemleme çalışması hakkında bilgi veren ekipler, "Zor geçen kış şartlarında ve karın fazla yağdığı dönemlerde yaban hayvanlarının yiyecek bulmaları oldukça zorlaşıyor. Bu maksatla yaban hayvanlarının bir kısmı yerleşim yerlerine kadar inerek yiyecek arayışına girebiliyor. Bu nedenle Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak etçil ve otçul yaban hayvanları için yemleme çalışması devam ediyor" denildi.

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