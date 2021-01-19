Amuda kalkan sporcunun kardan adamını yaptı



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da etkili olan kar yağışının ardından Yusuf Bilgin (14), beyaza bürünen bahçesine Ardahan Judo Temsilcisi ve bilek güreşi sporcusu Özü Gürbüz Yıldız'ın (43) verdiği bir pozdan esinlenerek, amuda duran kardan adam yaptı.

Kent, uzun bir aranın ardından etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken, çocuklar da eğlenmek için sokağa döküldü. Kentte bazı çocuklar kar topu oynadı, bazıları da kardan adam yaptı. Karı eğlenceye çeviren çocuklardan Yusuf Bilgin de kardan adam yaptı. Ardahan Judo Temsilcisi ve bilek güreşi sporcusu Özü Gürbüz Yıldız'ın verdiği pozdan esinlenerek, amuda duran bir kardan adam yaptı. Yusuf'un yaptığı kardan adam, paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kar yağışı ile kendini dışarı attığını söyleyen Yusuf Bilgin, "Sosyal medyadan takip ettiğim Özü Gürbüz hocama özendim. Onunla bütünleşen amuda kalkma pozisyonunu kardan yaptım" dedi.

Yusuf'un kardan adamını inceleyen Özü Gürbüz Yıldız, gençlere ve çocuklara iyi örnek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Benim için büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Kardan adamın yanında amuda kalkan Yıldız, "28 yıldır spor yapıyorum, Beni sosyal medyada takip edip, bu kardan adamı yapan takipçime teşekkür ediyorum. Bizim amacımız herkesi spora teşvik etmek, farkındalık yaratmak, çünkü gençlerimizin spora ihtiyacı var. Atatürk'ün dediği gibi 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' spor sağlıktır, spor mutluluktur. Amacımız insanları kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora yöneltmektir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-01-19 10:52:29



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