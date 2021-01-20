Göle ilçe Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

Ardahan'ın Göle ilçesinde görevli jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Göle ilçe jandarma komutanlığı personeli Kızılay Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi. Jandarma ekipleri ilçe jandarma komutanlığında kurulan alanda kan verdi. ilçe jandarma komutanlığında yapılan açıklamada,

''Yeni tip Coronavirüs (Covıd19) nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ile birlikte 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke olarak pandemi ile mücadele edilmektedir. Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan pandemi, her alanda olduğu gibi kan bağışı konusunda da olumsuz etkilere neden olmuştur. Bu nedenle Kızılay’ın kan ihtiyacını karşılamak maksadıyla Göle İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olarak Kızılay’a kan bağışında bulunduk.''

İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür eden Kızılay çalışanları ise, ''Bir kişinin kan vermesi, birden çok hayatı kurtarabilir. Düzenli kan bağışlamak, hem kan veren kişinin sağlığına faydalı hem de başka insanlar için hayati önem taşıyor. Göle İlçe Jandarma Komutanlığı personeline çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir duyarlılık gösterdikleri için tebrik ediyoruz. Göleliler, zaten kan bağışına önem veriyor. Jandarma personelinin örnek olması, kan bağışına daha fazla ilgi sağlıyor'' dedi.

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