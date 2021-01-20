Ardahan'da kaçak silah ve sahte küpe operasyonu

Ardahan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak silah ve sahte küpe ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Hanak ilçesinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet tek kırma av tüfeği, 20 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ve 12 adet büyükbaş hayvan küpesi ele geçirildi. Jandarmanın bomba arama köpeği Sağın'ın da görev aldığı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.