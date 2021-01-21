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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göle’de dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar çalışmadı

İHA

Göle’de dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar çalışmadı

Ardahan’ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluşurken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Havaların soğumasının ardından Göle’de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.
Ufuk Işık, tipik bir zemheri havasının yaşandığını söyleyerek, “Ardahan'da kar yağışının ardından beklenen soğukları yaşıyoruz. Araçlar dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı. Biz de takviye yaparak araçlarımızı çalıştırabiliyoruz” dedi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Damal’da 24, Çıldır’da 23, Hanak’ta 24, Posof’ta 15 dereceyi gösterdi.

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