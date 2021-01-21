Ardahan’da yeni sosyal belediyecilik

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Ardahan Belediyesi, kentteki sokak hayvanlarından sahiplenmek isteyen vatandaşlara sahiplendikleri hayvanın transferinde kolaylık olması amacıyla ahşap kafesler üretti.

Sokak hayvanlarını desteklemek amacıyla Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatlarıyla belediye atölyesinde üretilen küçük ahşap hayvan transfer kafesleri, sokak hayvanı sahiplenecek vatandaşlara ücretsiz olarak verilmeye başladı.

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