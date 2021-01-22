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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evini silah atölyesine çevirmiş

İHA

Evini silah atölyesine çevirmiş

Ardahan merkeze bağlı Nebioğlu köyünde bulunan bir şahsın evinde, 'evini silah tamir atölyesi' olarak kullanmak suretiyle arızalı silah tamiri yapmak, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurmak, kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirmek suretiyle satışa hazır hale getirdiği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri araştırma başlattı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma) timleri yapılan çalışmalar sonucunda bugün saat 06.00’da operasyon başlattı. Nebioğlu köyünde tespit edilen adrese bomba arama köpeği “OBUR” destekli baskın yapıldı.
Baskında bahse konu şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 3 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız toplu tabanca, 1 adet 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca olmak üzere toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet 6.35 mm çapında kuru sıkı tabanca fişeği ile birlikte muhtelif miktarda silah tamirinde kullanılan matkap, mengene, örs ve çok miktarda özel malzeme ele geçirildi.
Suç unsuru malzemelere cumhuriyet savcısının talimatı ile el konuldu. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ardahan Kapalı Cezaevine konuldu.

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