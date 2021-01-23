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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan buz kesti: Garajdaki araçlar dahi dondu

İHA

Ardahan buz kesti: Garajdaki araçlar dahi dondu

Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 33.4, Çıldır'da 29, kent merkezinde 27, Hanak'ta 21.9, Damal'da 22, Posof'ta 17 derece oldu.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor. Mesut Yıldız isimli vatandaş, "Şu anda hava sıcaklığı eksi 30 derece ve aracımızı çalıştırmazsak sabahları donuyor ve zorluk yaşıyoruz. Aracımız garajın içerisinde olmasına rağmen çok soğuk ve bazen yağ da donabiliyor. Her gece gelip aracımızı çalıştırıyoruz. Yaksa aracımız donuyor" dedi.
Özgür Furkan Yıldız da dondurucu soğukların etkisini arttırdığını ve garaj içindeki aracın dahi donarak çalışmadığını söyleyerek, ’’Akşam saat 1011 gibi yaklaşık yarım saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Çünkü bu saatlerde termometreler eksi 30 dereceyi gösteriyor. Aracımız garajda olmasına rağmen araçlarımızı çalıştırıyoruz. Yaklaşık yarım saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımızı çalıştırmazsak ertesi sabah hemen donuyor ve birtakım hata ve uyarılar veriyor. Bizde bu hataların önüne geçmek için her akşam aracımızı çalıştırıyoruz" dedi.
Soğukla mücadelenin de zorluğuna değinen Yıldız, ’’Soğukla mücadele etmek çok zor. Bu soğuklar kemiklerimize kadar işliyor. Vatandaşlar sadece dışarıya temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıkıyor. Başka da çıkmıyorlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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