Posof donmaya başladı

Eski tarihinde Kıpçak Türklerinin yurdu olan Posof eski adı Poshov Ardahan’ın en sıcak ilçesi olmasına rağmen bugünlerde dondurucu soğuklar yaşıyor.

Posof ilçesinin ortalama rakımı 1583 metre olduğu için Yağan karlardan sonra havalar açılıp ayaz olmasına rağmen gece sıcaklıkları eksi 18 dereceye kadar düşüyor. Gündüz ise hava sıcaklığı eksi 3 ile 4 derece arasında seyrederken sabah ve akşam saatlerinde don olayları yaşanıyor.

İlçe merkezinde ki caddelerde meydana gelen buzlanmadan dolayı kayan tır bir süre yolları kapattı. Yapılan çalışmalar sonunda tır kurtarılarak cadde yeniden trafiğe açıldı.

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