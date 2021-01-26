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Eksi 35'leri yaşayan Göleliler; 2 kat yorganla uyuyor, 5 kat elbise giyiyor

DHA

Eksi 35'leri yaşayan Göleliler; 2 kat yorganla uyuyor, 5 kat elbise giyiyor


Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesi, kış aylarında soğuk rekoru kırıyor. Mevsim boyunca hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25, 35 dereceye kadar düştüğü ilçede vatandaşlar çift kat yorganla uyuyor, 5 kat elbise giyiyor.
Deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikte bulunan ve yaz aylarında yeşile bürünen Göle ilçesi, kış mevsiminde ayrı bir görüntü sergiliyor. İlçede hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 25 ila 35 derece arasında seyrediyor. Kaldırımlar, caddeler buzla kaplanırken, çatılarda uzun buz sarkıtları oluşuyor. Soğukla yaşamaya alışan ilçe halkı ise akşamları eve erken kapanıyor ve soba yakarak ısınıyor. Çift kat yorganla uyuyan Göleliler, dışarı çıktıklarında ise 5 kat elbise giyiniyor, ahırdaki hayvanlarını korumak için de üzerine battaniye örtüyor.
Yılın 8 ayını kış mevsimiyle geçirdiklerini söyleyen Muharrem Öztürk, "Havalar gerçekten çok soğuk. Sıfırın altında 42'ye kadar düşüyor. Evde soba yandığı halde camlar bir karış buz tutuyor. Bazı komşularımız hayvanlarının sırtına yorgan atıyor. Kısıtlama ve soğuk hava nedeniyle eve erken kapanıyoruz. Isınma derdine düştüğümüzden koronavirüsü unutuyoruz. Hep iç içe yatıyoruz. Çok aşırı soğuklar var" dedi.
İlçede yaşayan insanlar kadar sokak hayvanları da soğuktan olumsuz etkileniyor. Soğuktan korunmak isteyen bir grup sokak köpeği Kaymakamlık binasının girişindeki merdivenlere serilen halının üzerine uzanıyor. Binaya gelenler köpeklerin rahatsız olamaması için yanlarından yürüyerek geçiyor. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2021-01-26 10:04:46

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