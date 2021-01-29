Ardahan'da çatılarda buz temizliği

Ardahan'da itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırarak olası kazaları engelliyor.

Kış mevsiminin en büyük tehlikelerinden birisi olan buz sarkıtları, Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan ve vatandaşlar için tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından ortadan kaldırılıyor. İtfaiye personeli, Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla il genelinde kurumlar ve özellikle vatandaşların kullandığı güzergâhlarda tehlike arz eden binalarda merdivenli itfaiye araçları ile çatılara çıkarak buz temizliği yapıyor. Esnaf ve vatandaşlar ise yapılan çalışmadan memnun oldukların dile getirdiler.

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