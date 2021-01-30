Kayak Merkezinde Jandarma’dan uyarı anonsu

Jandarma ekipleri, Yalnızçam Uğurludağ Kayak merkezinde tedbirleri arttırdı. Ekipler ayrıca, korona virüs önlemleri kapsamında kurallara uyulması yönünde anons yaptı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamındaki Covid19 kısıtlamaları doğrultusunda, Yalnızçam Uğurludağ Kayak merkezinde emniyet ve asayiş ile birlikte maske mesafe ve temizlik kurullarına yönelik kontrolleri arttırdı. Ekipler, kayak merkezinde periyodik olarak uyarı anonsları yapıyor. Jandarma megafondan, ''Değerli vatandaşlarımız, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Alınacak küçük tedbirlerle hastalıktan korunmak elimizde. Teşekkür ederiz.'' şeklinde uyarı anonsu yapıldı.

Jandarma Özel Arama ve Kurtarma (JAK) timleri ise, kayak tesisinde tedbirlerini arttırdı. Ekipler, pistlerde emniyet ve asayişi sağlıyor.

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