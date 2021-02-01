Vali, Milletvekili, Belediye Başkanı yatırımları inceledi

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Hüseyin Öner, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve SERKA Genel Sekteri Dr. İbrahim Taşdemir ile birlikte Ardahan’daki yatırımları gezdi. Başkan Demir yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Heyet önce Halilefendi Mahallesindeki 300 kişinin istihdam edileceği Tekstil Fabrikasını ziyaret etti. Ardından Kapalı Otopark ve Yöresel Ürünler Çarşısında incelemelerde bulunuldu.

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