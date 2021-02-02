Kurt, üniversite kampüsüne indi

Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN Üniversitesi'nin kampüsüne kadar inip, yiyecek arayan kurt, güvenlik görevlileri tarafından görüntülendi.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki kampüse inen kurt, kampüste bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu. Adahan'ın Göle ilçesi yakınlarına inen domuz sürüsü ise yiyecek aradı. Domuzlar bir süre soınra tekrar ormanlık alana döndü.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-02-02 14:31:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.