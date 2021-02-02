Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da jandarma ekipleri, korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında soğuk havadan olumsuz etkilenen sahipsiz hayvanlar için belirli alanlara yem bıraktı.

Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaban hayvanlarının yoğun kar ve kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanmaları sebebiyle doğaya yem bıraktı. Ekipler, aç kalan yabani ve sokak hayvanlarını besleyerek kötü hava şartlarında hayata tutunmalarına yardımcı oldu.

İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında uygulanan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının bu süre zarfında yeterince beslenememesi nedeniyle Göle Devlet Hastanesi personeli ile birlikte çalışma gerçekleştirildi. İlçede farklı noktalarda harekete geçen ekipler, sahipsiz hayvanların yaşam alanlarının denetimi, aç kalanların beslenmesi ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.