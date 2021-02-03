Ardahan’da güvercinler aç kalmıyor

Ardahan’da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, olumsuz hava şartları nedeniyle yem bulamayan güvercinleri vatandaşlar besliyor.

Ardahan'da termometreler gece eksi 21 dereceyi gösterdi. Kar yağışının ardından kentte dondurucu soğuklar etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle yem bulamayan güvercinleri esnaf besliyor. Kar yağışı nedeniyle yem bulmada sıkıntı yaşayan güvercinler ve diğer kuşlar için, taksi şoförü esnafı özellikle güvercinlerin yoğun olduğu yerlere bol miktarda yem bırakıyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle aç kalan güvercinlere her sabah gelip satın aldıkları yemleri verdiklerini belirten şoför esnafından Özcan Gündüz, ’’Karın yağması nedeniyle sokak hayvanları dışarıda kaldı. Bizler de esnaf olarak kendi çabalarımızla yem alarak kuşları besliyoruz. En azından onların ağzı var dili yok günah, bakmamız lazım esnaf olarak" şeklinde konuştu.

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