Posof’ta kartpostallık manzaralar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışının ardından ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Posof’ta kar yağışının ardından gün batımıyla birlikte ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Mevsimin en soğuk ayı olmasına rağmen Şubat ayında gündüz güneş ve kar görüntüleri adeta görenleri şaşırtıyor. Arsiyan dağı ve Urema yaylasının güneş ve karla bütünleşmesi görenleri hayran bırakıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.