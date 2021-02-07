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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öner, BTK Demiryolu Tüneli ve Aktaş Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

İHA

Vali Öner, BTK Demiryolu Tüneli ve Aktaş Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çıldır ilçesinde BaküTiflisKars Demir Yolu Tüneli, Yukarıcambaz Tren İstasyon Alanı ve Aktaş Sınır kapısında incelemelerde bulundu.
Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve beraberindeki diğer yetkililer ile birlikte Çıldır’a giden Vali Öner, BaküTiflisKars (BTK) demir yolu üzerinde bulunan sınır tünelinde ve Yukarıcanbaz tren istasyonu alanında incelemelerde bulundu.
Vali Öner, demir yolu üzerinde bulunan sınır tüneli içerisinde ve çevresinde İl Jandarma Komutalığınca güvenlik tedbirleri ve asayiş olaylarına müdahale konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra beraberindekilerle birlikte demir yolu hattı üzerinde Yukarıcambaz köyü yakınlarında bulunan istasyon alanı ve gümrükleme merkezinin yapılacağı alanda incelemelerini sürdüren Vali Öner, tren yolu üzerinde geçiş yapan devlet demiryolları yük taşıma trenini de ziyaret ederek, trende çalışanı makinistler ve görevlilerinden yapılan taşımacılık çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından Aktaş Sınır kapısına geçen Vali Öner, sınır faaliyetleri, tır geçişleri ve genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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