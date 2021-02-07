Ardahan’ın Posof ilçesinde bir şahıs, yengesini silahla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derindere köyünde yaşanan olayda, Serkan Ç. (24) adlı genç, sevdiği 16 yaşındaki T.A.'yı kaçırdı. Yapılan istişareden sonra olayın büyümemesi için aileler arasında anlaşılacağı sırada tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kızın amcası Cemil A., tabancasını çekerek toplantıda ağabeyinin hanımı 43 yaşındaki G.A.’yı ateş ederek yaraladı.

Olay yerine ambulans çağrılarak, yaralı G.A. hastaneye kaldırılırken, Posof ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de olay yerine gelerek yengesini vuran Cemil A.'yı gözaltına aldı. Yaralı G.A. ise yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.