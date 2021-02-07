Ardahan'da tipi nedeniyle göz gözü görmüyor

Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara geçidinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksıyor. Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi’nde etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Tipi nedeniyle birçok araç geri dönmek zorunda kaldı. PosofArdahan karayolu üzerinde bulunan Ilgar Geçidi’nde de ulaşım durma noktasına geldi.

Kar ve tipi nedeniyle Artvin’e gidemedikleri için Ardahan’a dönen araç sürücüleri, "Şu anda ArdahanArtvin kara yolunun Sahara mevkiindeyiz. Şiddetli tipi ile karşı karşıyayız. Artvin’e gitmeye çalıştık ancak etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştüğü için gidemiyoruz. Sahara geçidinde göz gözü görmüyor. Birçok araç yol kenarlarında mahsur kalmış durumda. Bu nedenle geri dönmek zorunda kaldık" dedi.

Tipinin şiddetini artırdığı Sahara Geçidi’nde karayolları ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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