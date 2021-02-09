Jandarmadan güvenli internet eğitimi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, Pandemi sürecinde internet üzerinden hem eğitim alan hem de boş vakitlerini değerlendiren köy çocuklarına 'güvenli internet kullanımı' konusunda eğitim verdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde bulunan köylerde ikamet eden tüm öğrencilere yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde “Güvenli İnternet Tanıtım Filmi” izletildi. EBA üzerinden canlı yapılan eğitim programında jandarma görevlileri, koronavirüs sürecinde güvenli internet kullanımında dikkat edilmesi gereken konuları, güvenli olmayan zararlı ve rahatsız edici internet sitelerinden uzak durmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Jandarma ekiplerinin EBA üzerinden öğrencileri bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceği bildirildi.

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