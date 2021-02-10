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Ardahan, korku filmindeki gibi karga istilasına uğradı

DHA

Ardahan, korku filmindeki gibi karga istilasına uğradı


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da, son günlerde özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yaşanan karga istilası, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' adlı filmini anımsattı. Şehrin üstüne kara bulut gibi çöken kargaların gürültülü uçmaları, halkı endişelendirirken, popülasyonundaki artışa dikkat çeken uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Zaten atalarımız, manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan´daki hakimiyetini belirtmişler" dedi.
Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' isimli gerilim filmi, Ardahan'da gerçek oldu. Filmin çekiminin yapıldığı Pasifik kıyısındaki Bodega kasabası gibi Ardahan da kargaların istilasına uğradı. Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı, havanın kararması ile binaların çatısında tünerken, bir kısmı da çevredeki ağaçlara konuyor. Ağaçların ve binaların tepesi ise kuşlardan görülmez hale geliyor. Güneşin battığı anlarda ortaya çıkan binlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturuyor. Kentte yaşayanlar, karga istilasından endişe duyduklarını, çıkardıkları sesten de rahatsız olduklarını dile getirdi.
Karga popülasyonunda büyük artış yaşandığını belirten uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Son zamanlarda merak edilen en önemli konulardan biri, kargaların popülasyonundaki büyük artış. Ekosistemdeki zorlaşan biyotik ve abiyotik faktörler, bu şartlara uyan canlıların tür sayısının artmasına sebep olur. Kargalarda gerek beslenme gerek tüy yapısı gerek renk yapısı gerekse yuvalanma ve yaşam tarzı olarak Ardahan iklimine son derece uyum sağlamaktadır. Dolayısıyla son birkaç yıldır doğada meydana gelen dengesizlikler kargalara ciddi bir avantaj sağlamıştır. Bu avantaj neticesinde kargalar daha fazla beslenmiş ve daha fazla üremiştir. Zaten atalarımız, bir manide 'Ardahan senin işin, belli olmaz yazın kışın; kargadır kuşun, hurmadır yemişin' diyerek kargaların Ardahan´daki hakimiyetini belirtmişlerdir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-02-10 09:59:11

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