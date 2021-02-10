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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı

İHA

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı

Ardahan'da 781 parça tarihi eser ele geçirildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çıldır ilçesinde bir şahsın tarihi eser götüreceği yönünde bilgiler alınması üzerine harekete geçildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu ArdahanKars kara yolunun Çamlıçatak noktasında şüpheli araç durdurdu. Araçta yapılan aramada, Bizans ve Ortaçağ dönemine ait 32 adet obje, 23 adet yüzük ve 726 adet adet sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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