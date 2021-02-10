Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı

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Ardahan'da 781 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çıldır ilçesinde bir şahsın tarihi eser götüreceği yönünde bilgiler alınması üzerine harekete geçildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu ArdahanKars kara yolunun Çamlıçatak noktasında şüpheli araç durdurdu. Araçta yapılan aramada, Bizans ve Ortaçağ dönemine ait 32 adet obje, 23 adet yüzük ve 726 adet adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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