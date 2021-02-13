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Ormanda gördükleri yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler

DHA

Ormanda gördükleri yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´ın Göle ilçesi Budaklı köyündeki ormanlık alanda gezen 2 arkadaş, 2 yavru ayıyı gördü. Yanlarındaki yiyeceklerden yavru ayılara veren ikili, kucaklarına alıp, video ve fotoğraf çekti. 
Budaklı köyünde yaşayan Burhan Açıkyıldız ve arkadaşı Aliş Odabaş, ormanlık alanda gezinti yaparken, 2 yavru ayıyı fark etti. Anne ayının olmadığını anlayan 2 arkadaş, yanlarındaki yiyeceklerden yavru ayılara verdi. İkili, bölgede keşfettikleri uygun bir alana yavruları götürdü. Kucaklarına aldıkları yavru ayılarla video ve fotoğraf çektiren gençler, anne ayının geldiğini görünce bölgeden uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-02-13 12:52:04

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