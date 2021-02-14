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Halk ozanından 40 yıllık eşine '14 Şubat' şiiri - Yeniden

DHA

Halk ozanından 40 yıllık eşine '14 Şubat' şiiri - Yeniden


Bedir ALTUNOK/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinin Eşmepınar köyünde yaşayan 'Aşık Seyyadi' mahlaslı İsrafil Uzunkaya (65), eşi Tebriz Uzunkaya (61) ile 40 yılı aşkındır aynı yastığa baş koyduklarını söyledi. Eşinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yazdığı şiirle kutlayan 'Aşık Seyyadi', kadına yönelik şiddetin sona ermesini dileyerek, "Kadın anadır, kadın yardır, kadın vardır, kadın dünya varlığıdır. Kadın olmazsa ne ana olur ne cennet" dedi.
'Sevgililer Günü' nedeniyle 40 yılı aşkın süredir evli olduğu eşiyle görücü usulü ile evlenmelerine rağmen bugüne kadar birbirlerini kırıp incitmediklerini kaydeden İsrafil Uzunkaya, "Birbirimizi çocukluktan tanıyorduk. Çok güzel esmer bir kız idi. Ben gençken İstanbul'da gurbetteydim. Babamdan bir mektup geldi. Beni evlendirdiklerini ve köye dönmemi istediler. Düğün günü köye gelebildim" diye konuştu. 
Düğünde eşine bir şiir yazdığını da anlatan Seyyadi, şu mısraları okudu:
"Başına döndüğüm toy (düğün) adamları / Siz de diyin toya gelen oynasın / Adını demiyorum elden ayıptır / Falan kesin kızı filan oynasın / Ay duman geldi dağların günüdür / Yar derdi çekmekten ömrüm çürüdü / Bu mecliste o, civanın biridir / Yaşmağı ağzına alan oynasın / Boy uzun boyludur zülüfler deste / Yar derdin çekmekten olmuşum hasta / Seni kabul eylerim başımın üste / Yaşmağı ağzına alan oynasın."
Eşinin Sevgililer Günü'nü yazdığı şiirle okuyarak kutlayan Aşık Seyyadi, herkese böyle mutluluklar diledi. Seyyadi, eşi için yazdığı şiiri şöyle dile getirdi:
"Deli gönül oldu sana sevdalı / Ta ki köyümüze geldiği zaman / Açıldı yaprağı serpildi dalı / Ta ki köyümüze geldiği zaman / Gönüllerde kurdun tahtı sarayı / Maale almadın pulu parayı / Demedin ki nedir bunun gereği / Ta ki köyümüze geldiği zaman / Bu aşkıyla olduk elbet vesbihal / Oturduk eyledik bizler hasbihal / Kalmadı gönlümde bir ah bir vebal / Ta ki köyümüze geldiği zaman / Adı Tebriz handır gönlümde yeri /  Açılmaz defteri bilinmez sırrı / Ta ki yetmiş ikiden gelenden beri / Ta ki köyümüze geldiği zaman / İsrafil'e sevdalı olduğu zaman."
Eşinin mısralara döktüğü sevgisini dinleyen Tebriz Uzunkaya, teşekkür etti. Tebriz Uzunkaya, herkese kendi evlilikleri gibi sevgi ve saygının yoğun olduğu bir evlilik diledi. 
Televizyon haberlerinde aile içi şiddet, kadına şiddet haberlerini gördüklerinde çok üzüldüklerini ifade eden Aşık Seyyadi, kadın cinayeti haberlerini üzüntüyle izlediğini söyledi. Aşık Seyyadi, kadın ve ana sevgisinin kutsallığından söz ederek, herkesin eşine, anasına sımsıkı sarılmasını isteyerek, "Barış olsun, güzellik olsun" temennisinde bulundu. Aşık Seyyadi, evli çiftlere de seslenerek vakit geçmeden birbirlerinin kıymetini bilmelerini istedi ve şu mısraları okudu:
"Beni genç bekleyen vefasız zalim / Gençliğim kocaldı haberin var mı?/ Her gün ağacımdan düştü bir yaprak / Kar kapıyı aldı haberin var mı?/ Bugüne varmadan unuttum dünü / Hayalimde hiç kalmadı yaz günü / Felek değirmeni öğütür deni / Tam yarıda kaldı haberin var mı? / Elli altmışına erişti yaşım / Ağardı saçlarım döküldü dişim / Önüme düşüyor attığım taşım / Cehalet pac aldı haberin var mı?/ Böyleyken ömrümde bitti bir destan / Gez ziyaret eyle gidici hastan / Mekanım topraktır yerim kabristan / Kul Seyyadi öldü haberin var mı?"DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Bedir ALTUNOK
2021-02-14 08:44:11

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