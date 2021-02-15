Jandarma açılan okullarda önlemleri arttırdı

Ders zilinin çalmasıyla birlikte köy okullarında eğitimöğretim resmen başladı. Çocukların güvenliği içinse okul çevresinde tedbirler üst düzeye çıkartıldı. Jandarma ekipleri, gerek trafik kuralları gerek güvenlik için okul çevrelerinde teyakkuzda olacak.

Ekipler, Servis araçları, okul etrafındaki metruk yerler ve okul çevresinde bulunan iş yerlerini denetledi. Ardahan İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ’’Okul çağındaki çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki taşımalı eğitim yapan Okulların servis araçları denetlenmiştir’’ denildi.

Açıklamada ayrıca, ''Okul etrafındaki metruk yerler ve okul çevresinde bulunan iş yerlerinin denetimiyle birlikte okullar civarı daha güvenli hale getirilecek. Bu konuda velilerimiz çok rahat olabilirler" denildi.

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