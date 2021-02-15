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Posof’ta bir ilkokul açıldı 117 öğrenci okula kavuşmanın sevincini yaşadı

İHA

Posof’ta bir ilkokul açıldı 117 öğrenci okula kavuşmanın sevincini yaşadı

Türkiye’de köy ilkokullarının açılması nedeniyle Posof'ta bir ilkokul açıldı.
Sürekli göç nedeniyle nüfusta azalınca önceden açık olan 56 ilkokuldan köylerde hepsi kapanarak sadece Süngülü köyündeki ilkokul açık kaldı. Süngülü köyündeki okulda 117 öğrenci bulunuyor. 10 öğretmenin eğitim verdiği okulda ki düzen oldukça güzel ve kurallara uygun bir şekilde öğrenciler maske ve mesafelere uygun olarak temizliğe de dikkat edilerek okula kavuşmanın sevincini yaşadı.
Okul müdiresi Ebru Duran, çevre köylerden de gelen öğrencilerle beraber 117 öğrencinin olduğunu ve bunların 51 öğrencinin ilkokul öğrencisi ve 66 öğrencinin de ortaokul öğrencisi olduğunu belirtti.
Okulun açılış gününde de ilçe jandarma komutanlığı astsubayları da okulda öğrencilere trafik dersi vermeye başladı.
İlçe merkezinde ise sadece anaokulu açıldı. Anaokulunda da öğrenciler aynı kurallar doğrultusunda eğitim görürlerken mesafe ve temizlik de ihmal edilmiyor. İki sınıf olan anaokulundaki öğrencilerin toplam sayısının 33 olduğu belirtildi.

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