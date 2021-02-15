Ardahan'da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Ardahan il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal medya paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.