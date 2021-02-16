Ardahan’da vatandaşları endişelendiren esrarengiz cisim kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da vatandaşları endişelendiren esrarengiz cisim kamerada

İHA

Ardahan’da vatandaşları endişelendiren esrarengiz cisim kamerada

Ardahan’da gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen cismi gören vatandaşlar endişelendi. Işık saçarak yere düştüğü görülen yabancı cisim cep telefonu kamerasına kaydedilirken merak konusu oldu.

Ardahan merkeze bağlı Tepeler köyünde, gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen cismi görenleri endişelendi. Köylüler, bu anlarda gökyüzünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu, merak konusu oldu. Yanarak, aşağı doğru düşen cismi kaydeden Halil İbrahim Mert, "Akşam üzeri evimin önünde dururken bir anda gökyüzünde bir ışık belirdiğini fark ettim. Bu ışık son derece parlaktı ve zikzaklar çizerek ilerliyordu. İlk önce ne olduğunu anlayamadık, ama arkasında dumanlar belirince biraz tedirgin oldum. Acaba bu bir göktaşı mı, yoksa Allah göstermesin bir uçak veya helikopter, ya da buna benzer bir şey mi düşüyor diye biraz tedirgin oldum. O esnada telefonum elimdeydi ve hemen kayda girdim ve çekmeye başladım. Yaklaşık 810 saniye daha ışık zikzaklar çizerek ilerlemeye devam etti ve bir anda ortadan kayboldu.'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan merkezli sahte içki operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Ardahan merkezli sahte içki operasyonu: 12 gözaltı
Ardahan'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı
YEREL HABERLER Ardahan'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı
ARÜ kan kaybetmeye devam ediyor
YEREL HABERLER ARÜ kan kaybetmeye devam ediyor
Ardahan'da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ardahan'da sosyal medyadan terör propagandası ...
Posof’ta bir ilkokul açıldı 117 öğrenci okula kavuşmanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Posof’ta bir ilkokul açıldı 117 öğrenci okula ...
Baharın habercisi leylek Ardahan’a erken geldi
YEREL HABERLER Baharın habercisi leylek Ardahan’a erken geldi
Jandarma açılan okullarda önlemleri arttırdı
YEREL HABERLER Jandarma açılan okullarda önlemleri arttırdı
Batı'da kar çilesi, Doğu'da bahar havası
YEREL HABERLER Batı'da kar çilesi, Doğu'da bahar havası
Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nde 'kızak tren'
Halk ozanından 40 yıllık eşine '14 Şubat' şiiri - Yeniden
YEREL HABERLER Halk ozanından 40 yıllık eşine '14 Şubat' şiiri - ...
Sevgililer Günü için donan Çıldır Gölü'ne kalp çizdiler
YEREL HABERLER Sevgililer Günü için donan Çıldır Gölü'ne kalp ...
Halk ozanından 40 yıllık eşine '14 Şubat' şiiri
YEREL HABERLER Halk ozanından 40 yıllık eşine '14 Şubat' şiiri