Uyuşturucuları ambalajlardaki keklerin arasına gizlemişler

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Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantasında, ambalajlardaki keklerin arasına gizlenen, paketler halinde 63 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kura Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları S.S. ile N.S.'nin üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı. Polisler, ambalajlardaki keklerin arasına gizlenen, 30 paket halinde toplam 63 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-02-17 15:32:48



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