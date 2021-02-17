Uyuşturucuları ambalajlardaki keklerin arasına gizlemişler

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantasında, ambalajlardaki keklerin arasına gizlenen, paketler halinde 63 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kura Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları S.S. ile N.S.'nin üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı. Polisler, ambalajlardaki keklerin arasına gizlenen, 30 paket halinde toplam 63 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-02-17 15:32:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.