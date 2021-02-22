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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göle donuyor, eksi 26 derece

İHA

Göle donuyor, eksi 26 derece

Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Göle ilçesinde sıcaklık eksi 26 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar aç kalan güvercinleri besledi.
Doğunun incisi Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Şubat ayının son günlerine gelinmesine rağmen dondurucu soğuklar hayvanları da olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğukta gece boyu binalarının çatılarındaki oyuklarda tüneyerek hayata tutunan güvercinler, meydanda toplanarak vatandaşların yem bırakmasını bekliyor. Duyarlı vatandaşlar, düzenli olarak aç kalan güvercinleri aldıkları buğdayları bırakarak besliyor. Vatandaşlarının ilgisini çeken güvercinler, adeta insanlar ile birlikte cadde ve sokakları paylaşıyor.
Güvercinleri yemleyen vatandaşlar, ''Ardahan'da şu anda hava sıcaklığı eksi 18 derece ve soğuktan etkilenen güvercinleri yemliyoruz. Soğuklar nedeniyle her yer dondu. Araçlar çalışmıyor. Köyden şehre çok zor geldik. Hissedilir derecede soğuk var'' şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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