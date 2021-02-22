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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

’Hatalı basım’ 50 lirayı, satışa çıkardı

İHA

’Hatalı basım’ 50 lirayı, satışa çıkardı

Ardahan’da emekli Mehmet Çimli (63), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde ’50’ yerine ’5’ yazan 50 TL’lik banknotu, koleksiyoncu olmadığı için koleksiyoncuların kendisini aramasını ve onların saklamasını istedi.
Emekli maaşını bankamatikten çeken Mehmet Çimli, paraları kontrol ederken 50 TL´nin sağ üst köşesinde sadece 5 rakamının olduğunu gördü. Banknotun sağ üst köşesinde 50 yazması gerekirken 5 yazıyor. Sahte olması ihtimaline karşı bankaların para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçen banknotun, basım hatası olabileceğini ifade eden Çimli, koleksiyoncuların bu tür paraları topladığını söyledi.

Tekliflere açığım, 50 TL'ye 50 bin TL istiyorum
Paranın sahte olmadığını belirten Çimli: “Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyoncular beni aramaya başladı. Araştırmalarımda böyle paralara yüksek rakamlar ödendiğini öğrendim. Koleksiyoncu olmadığım için iyi bir teklif gelirse değerlendirebilirim. Yanılmıyorsam Türkiye´de bundan sadece 6 adet olduğunu öğrendim. 50 TL´ye 50 bin TL teklif verilmesi halinde bu parayı satmayı düşünüyorum” dedi.

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