Başkan Demir’den 100. kurtuluş yıl dönümü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir, mesajında, “Serhat ilimiz Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın idraki içindeyiz. Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bizlere düşen görev ise tarihiyle, muhteşem doğasıyla, çok önemli doğal ve kültürel zenginliklere sahip Serhat Şehri Ardahan’ımızın gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri, Ardahan olmalıdır. Gerek 93 Harbinde ve gerekse Kurtuluş Savaşı sürecinde çok sayıda şehidimiz bu topraklara şehit düşmüştür. Kazım Karabekir Paşa tarihe mal olan 'Boğazlar Boğazımız, KarsArdahan Bel Kemiğimizdir.' sözünü söyleyerek Ardahan’ın yurdumuz için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğun vurgulamıştır. Bu vesile ile ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Siz değerli halkımızın tekrar kurtuluş gününüzü kutluyor, tüm hemşerilerimizi kurtuluş programına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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