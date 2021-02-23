Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu

DHA

Çıldır Gölü'nde kurtuluş coşkusu


Dinçer AKTEMUR/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)ARDAHAN´ın işgalden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çıldır Gölü üzerinde Maraş dondurması ikramı yapıldı, atlı kızak ve Eskimo gibi balık avı gösterileri sunuldu.
Ardahan´da 100'üncü yıl kurtuluş etkinliklerinde, Türkiye Şehir Ödülleri 2020 organizasyonu gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında ödüllerini almak için kente gelen çok sayıda belediye başkanı ve yerel yöneticiler ile şehir mimarları için yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü üzerinde dondurma ikramı yapıldı. Eskimo gibi balık avı heyecanı yaşayan katılımcılar, atlı kızakla gezinti yapıtı.
Burada konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yapılan etkinliğin Çıldır Gölü turizmine olumlu katkıları olacağını söyledi. Yaklaşık 40 santim buz kütlesinin üzerinde heyecan dolu anlar yaşayan katılımcılar ise Çıldır Gölü'nün muhteşem doğaya sahip olduğunu, geldikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2021-02-23 15:27:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
YEREL HABERLER Ardahan'ın 100'üncü kurtuluş yılı kutlaması
Ardahan'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Ardahan'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlandı
Başkan Demir’den 100. kurtuluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’den 100. kurtuluş yıl dönümü mesajı
’Hatalı basım’ 50 lirayı, satışa çıkardı
YEREL HABERLER ’Hatalı basım’ 50 lirayı, satışa çıkardı
Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi
YEREL HABERLER Yaralı bulduğu kurdu değirmende besledi
Vahşi Kurt donmak üzereyken kurtarıldı
YEREL HABERLER Vahşi Kurt donmak üzereyken kurtarıldı
Hatalı basım 50 lirasını koleksiyonculara satmak istiyor
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 lirasını koleksiyonculara satmak ...
Hafta sonu yasak tanımayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Hafta sonu yasak tanımayanlara ceza yağdı
Ardahan eksi 20 ile buz kesti; Kura Nehri kısmen dondu
YEREL HABERLER Ardahan eksi 20 ile buz kesti; Kura Nehri kısmen ...
Göle donuyor, eksi 26 derece
YEREL HABERLER Göle donuyor, eksi 26 derece
Kaymakam doğaya yem bırakarak, belirli bölgelere foto kapan yerleştirdi
YEREL HABERLER Kaymakam doğaya yem bırakarak, belirli bölgelere foto ...
Lapa lapa yağan kar, sokak köpeğine 'örtü' oldu
YEREL HABERLER Lapa lapa yağan kar, sokak köpeğine 'örtü' oldu