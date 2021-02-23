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Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler Donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı, atlı kızak ve dondurma keyfi

İHA

Ardahan, Çıldır ilçesi ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl Ardahan Valiliği organizasyonuyla Ardahan'da yapılan "Türkiye Şehir 2021 Ödülleri" kapsamında Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler oluştu.

Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler Donan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı, atlı kızak ve dondurma keyfi

Ardahan, Çıldır ilçesi ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl Ardahan Valiliği organizasyonuyla Ardahan'da yapılan "Türkiye Şehir 2021 Ödülleri" kapsamında Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler oluştu.
Şehir Ödülleri Türkiye 2021 kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda kurum, kuruluş ve STK temsilcileri Çıldır Gölü üzerindeki etkinliklere katıldı. Misafirler göl üzerinde ilk önce atlı kızakla gezinti yaparak, doğal güzelliğin tadını doyasıya yaşadı. Yerli ve yabancı turistler, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'le birlikte daha önceden atılan ağları çekerek balık avladılar.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ardahan'ın tarihi, coğrafyası ve toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Etkinliklerle Ardahan ve bölgenin tanıtımını amaçladıklarını dile getiren Öner, "Türkiye Şehir 2021 ödülleri töreni bu yıl Ardahan'da yapıldı. Biz de bu program kapsamında böyle bir etkinlik yaptık. Buradaki amacımız bölgemizi tanıtmak. Gelen misafirlere bölgemizin önemli değerlerini tanıtmayı istedik, iyi de oldu. Özellikle Çıldır Gölü üstünde yapılan etkinliklerle farklı bir deneyim yaşandı. Atlı kızak ve balık avında misafirlerimiz çok etkilendi" şeklinde konuştu.
Çıldır Gölü'nde yaklaşık 40 santimetre kalınlığındaki buz üzerinde düzenlenen etkinlikte, misafirlere atlı kızak, Eskimo usulü balık avı, halk oyunları gösterisi ve dondurma ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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